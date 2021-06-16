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ميدو يكشف خدعة الترجي قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله في الصحافة التونسية، بشأن وجود أزمة في عملية تجديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الصحافة التونسية، كشفت عن قيام علي معلول بعمل أزمة بسبب تجديد عقده، مشيرًا إلى أنها تحاول تصدير الأزمات داخل صفوف الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي.

وتابع، " كل هذه الأخبار غير صحيحة، وهدفها هز استقرار النادي الأهلي".

كما أكد أنه لا يوجد أي أزمات لدى الفريق التونسي، كما يروج إعلام تونس، مشيرًا إلى أنها مجرد حرب نفسية، وأن الجميع في الترجي يعيش حالة من التركيز التام استعدادا لمباراة الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيحل ضيفاً على نظيره الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

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