محافظ دمياط يكشف تفاصيل إنشاء أول مدينة صديقة للنساء (فيديو)

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تفاصيل إنشاء أول مدينة صديقة للنساء وخالية من التحرش، قائلة: "هذه المدينة عبارة عن مشروع بين المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة منذ 2012".





وتابعت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنها أنشأت أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة وصديقة للنساء في امبابة، من خلال عملها كنائب لمحافظ الجيزة، وقامت بإنشاء منطقة أخرى في دمياط، وهذه المنطقة مختصة بتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".



