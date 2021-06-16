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شاهد.. لحظة قصف موقع تابع لحماس في قطاع غزة
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 12:58 ص
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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو للحظة قصف موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة.
وشنت طائرات إسرائيلية هجومًا على موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.
https://t.co/Sb14PuvIeU pic.twitter.com/VpmuGSitxK— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2021
كانت المساعي المصرية نجحت في وقت سابق، في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.
جاء ذلك بعد فترة اشتد فيها تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
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