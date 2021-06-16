"الحسيني" عن التوافق العربي حول سد النهضة: "اللي حصل يفرح"(فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على اجتماع وزراء خارجية العرب بشكل عاجل لبحث أزمة سد النهضة، ودعوة الجامعة لمجلس الأمن الدولي للتدخل، قائلًا: "العرب خرجوا برة فكرة الشجب والإدانة، اللي حاصل النهاردة هو وفاق عربي وليس اتفاقًا".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الجميع يقف مع السودان ومصر في أزمة سد النهضة نظرًا لعدالة القضية، معقبًا: "انسى كل الهبل اللي على الفيس بوك حول سد النهضة"



