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"الحسيني" عن التوافق العربي حول سد النهضة: "اللي حصل يفرح"(فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:18 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على اجتماع وزراء خارجية العرب بشكل عاجل لبحث أزمة سد النهضة، ودعوة الجامعة لمجلس الأمن الدولي للتدخل، قائلًا: "العرب خرجوا برة فكرة الشجب والإدانة، اللي حاصل النهاردة هو وفاق عربي وليس اتفاقًا".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الجميع يقف مع السودان ومصر في أزمة سد النهضة نظرًا لعدالة القضية، معقبًا: "انسى كل الهبل اللي على الفيس بوك حول سد النهضة"

ولفت إلى أن مصر منذ 2014 تعلن دائمًا بأنها ليست في حالة عداء مع أحد، ولكنها قادرة على الرد، وهذا هو ما يحدث الآن، معقبًا: "اللي بيحصل النهاردة يفرح قلب الكل، ويعطي موجة كبيرة من التفاؤل، اللي بيحصل دا هو التصعيد الدبلوماسي اللي مكنش حد يتصوره، اطمنوا على ملف المياه".

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