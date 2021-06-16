سفير مصر في تونس: لقاء الأهلي والترجي سيقام بحضور 5 آلاف مشجع

أكد إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، أن المباراة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الترجي، ستقام بحضور 5 آلاف مشجع.





وأوضح فهمي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الجهات التونسية وافقت بالفعل علي حضور 5000 مشجع لنادي الترجي أمام الأهلي، مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية".





وتابع، "حرصت على استقبال بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب فور وصولهم لتونس، وفندق إقامة الفريق يبعد 15 دقيقة فقط عن ملعب رادس".





وأضاف، "هناك حرص واهتمام كبير في الدولة التونسية بشأن مباراة الأهلي والترجي".





ويلاقي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.



