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عضو لجنة مكافحة كورونا: الشائعات حول مصر سببها الحقد (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد النادي، عضو لجنة مكافحة كورونا، إن مصر من أفضل دول العالم في مواجهة فيروس كورونا من حيث الأداء، معقبًا: "بفضل الإدارة الحكيمة وتصنيع الأدوية لحد الآن واقفين على رجلينا، وعدد الوفيات بسبب كورونا يعتبر من أقل المعدلات على العالم".

وتابع "النادي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بريطانيا دائمًا ما تغلق الطيران مع مصر لأي سبب، وليس لسبب كورونا، معقبا: "هناك حرب معلنة على هذه البلد الكريمة، والغرب ينظر إلى أن اللقاح لم يؤخذ في مصر بصورة كبيرة".

وأضاف أن مصر تعمل على تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين للحصول على مناعة القطيع، ولا تسقط الدولة مثل الهند او أمريكيا، ولكن ما يصدر من شائعات على مصر سببه الحقد والتنافس الغير شريف.

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