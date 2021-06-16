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فرج عامر: اتمنى عودة ناصر ماهر وننتظر قرار ثنائي الأهلي والزمالك المعار

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن موقف ثنائي الأهلي والزمالك المعار إلى صفوف الفريق السكندري.

وأوضح فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنتظر قرار احمد عبد القادر ومصطفى فتحي قبل التقدم بعروض رسمية للتعاقد معهم بشكل نهائي من الأهلي والزمالك، وأتمنى شراء الثنائي ولكن القرار ليس بيدي".

كما تمنى عودة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف سموحة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري يجيد التعامل مع اللاعبين واكتشاف المواهب.

وأشار، "واجهنا بيراميدز وصفوفنا ينقصها 6 لاعبين أساسيين، كنت أتمنى التعادل مع بيراميدز قبل مباراة اليوم بسبب الغيابات، وأحمد سامي يجيد التعامل مع الفرق الكبير".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حقق الفوز أمام نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء.

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