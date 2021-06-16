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إنتر ميلان يضع شروط بيع "حكيمي"
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:23 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة إدارة نادي إنتر ميلان في تغير موقفها بشأن المفاوضات الجارية لرحيل المغربي أشرف حكيمي عن نيراتزوري خلال انتقالات الصيف الحالية.
ويدرس الإنتر بيع عقد حكيمي الصيف الجاري، من أجل حل جزء من أزمته المالية، وسط اهتمام من جانب تشيلسي وباريس سان جيرمان لضم اللاعب.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يشترط في البداية الحصول على 80 مليون يورو، للتخلي عن حكيمي، مع رفض الصفقات التبادلية".
وأضافت:"عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض بقيمة 60 مليون يورو، لكنه لم يلق القبول لدى إنتر بشأن التفريط في اللاعب".
وتابعت:"بينما قدم تشيلسي عرضًا قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة للظهير إيمرسون بالميري، الذي كان مطلبًا لنيراتزوري، لكنه أيضًا لم يغرِ بطل الكالتشيو".
وشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلي أن إنتر قد يقبل الصفقة التبادلية مع تشيلسي في حالة واحدة، وهي تضمين الإسباني ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.
بينما يبدو موقف تشيلسي غامضا حتى الآن بشأن شرط إنتر، ولم يتضح بعد هل يقبل بلوز التخلي عن ألونسو ضمن صفقة حكيمي أم لا؟
والجدير بالذكر أن تشيلسي رشح 3 لاعبين ليختار إنتر بينهم، وهم: تامي أبراهام وماتيو كوفاسيتش ودافيد زاباكوستا، بالإضافة إلى إيمرسون بالميري.
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