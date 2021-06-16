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إنتر ميلان يضع شروط بيع "حكيمي"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة إدارة نادي إنتر ميلان في تغير موقفها بشأن المفاوضات الجارية لرحيل المغربي أشرف حكيمي عن نيراتزوري خلال انتقالات الصيف الحالية.

ويدرس الإنتر بيع عقد حكيمي الصيف الجاري، من أجل حل جزء من أزمته المالية، وسط اهتمام من جانب تشيلسي وباريس سان جيرمان لضم اللاعب.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يشترط في البداية الحصول على 80 مليون يورو، للتخلي عن حكيمي، مع رفض الصفقات التبادلية".

وأضافت:"عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض بقيمة 60 مليون يورو، لكنه لم يلق القبول لدى إنتر بشأن التفريط في اللاعب".

وتابعت:"بينما قدم تشيلسي عرضًا قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة للظهير إيمرسون بالميري، الذي كان مطلبًا لنيراتزوري، لكنه أيضًا لم يغرِ بطل الكالتشيو".

وشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية إلي أن إنتر قد يقبل الصفقة التبادلية مع تشيلسي في حالة واحدة، وهي تضمين الإسباني ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.

بينما يبدو موقف تشيلسي غامضا حتى الآن بشأن شرط إنتر، ولم يتضح بعد هل يقبل بلوز التخلي عن ألونسو ضمن صفقة حكيمي أم لا؟

والجدير بالذكر أن تشيلسي رشح 3 لاعبين ليختار إنتر بينهم، وهم: تامي أبراهام وماتيو كوفاسيتش ودافيد زاباكوستا، بالإضافة إلى إيمرسون بالميري.

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