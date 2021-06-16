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فرج عامر يكشف عن بديل فرجاني ساسي.. ويؤكد: مكانه منتخب مصر

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، عن بديل فرجاني ساسي في الفريق الساحلي.

وقال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كناريا نجم سموحة هو لاعب موهوب، ومكانه الطبيعي المنتخب".
وتابع "حديثي عن اللاعب مش شرط اني بعرضه للزمالك، من حقي اتكلم عن لاعبي المتالق".

وأضاف "كناريا مش للبيع أنا معنديش بديل له، مش هتأخر عنه لو هيحترف، هو لاعب زي فرجاني ساسي، محددناش سعره، مش هقف في طريق مستقبل أي لاعب".

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