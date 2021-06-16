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ابراهيم عبد الله ينفي تصريحات وكيل أعمال باتشيكو

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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نفى ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، تصريحات وكيل أعمال باتشيكو المدير الفني السابق للفريق.

وقال ابراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كلام وكيل أعمال باتشيكو بفرض صفقات عليه غير صحيح تمامًا".

وتابع "اللجنة السابقة لم تتعاقد مع لاعب بدون موافقة المدير الفني أو المساعدين".

وأضاف "هناك موافقة موقعة من باتشيكو باسماء الراحلين والقادمين لنادي الزمالك".

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