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محافظة القاهرة تناقش تطوير مزارات آل البيت

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي الخليفة، بضرورة مخاطبة رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة، بشأن احتياج مشروع تطوير مزرات آل البيت إلى جزء من الأرض التابعة للشركة، بنطاق حي الخليفة، لإقامة منطقة خدمات وعمل ساحات انتظار لمسجد "السيدة رقية"، بعد تطويره.

وكلفت النائبة أيضا، الاستشاري المسئول عن المشروع بعمل دراسة فنية لاقتراح مدى حاجه المشروع للأرض وكيفية تنفيذها فى حالة الموافقة عليها.

وناقشت خلال رئاستها لاجتماع معوقات مشروع تطوير مزارات آل البيت، بمناقشة المشكلة التي تعوق استكمال أعمال المشروع بمتنزه الخليفة التراثي، من تعطيل، جراء وجود سور متهالك ملاصق للمتنزه، خاص بمستشفى شهير، والذي يحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء، حيث يسبب خطورة بالغة ويعرض المواطنين والعاملين على تنفيذ الأعمال للخطر، وقد وجهت بضرورة مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن.

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