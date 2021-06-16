محافظة القاهرة تناقش تطوير مزارات آل البيت

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي الخليفة، بضرورة مخاطبة رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة، بشأن احتياج مشروع تطوير مزرات آل البيت إلى جزء من الأرض التابعة للشركة، بنطاق حي الخليفة، لإقامة منطقة خدمات وعمل ساحات انتظار لمسجد "السيدة رقية"، بعد تطويره.





وكلفت النائبة أيضا، الاستشاري المسئول عن المشروع بعمل دراسة فنية لاقتراح مدى حاجه المشروع للأرض وكيفية تنفيذها فى حالة الموافقة عليها.



