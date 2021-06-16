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محافظة القاهرة تناقش تطوير مزارات آل البيت
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:00 ص
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي الخليفة، بضرورة مخاطبة رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة، بشأن احتياج مشروع تطوير مزرات آل البيت إلى جزء من الأرض التابعة للشركة، بنطاق حي الخليفة، لإقامة منطقة خدمات وعمل ساحات انتظار لمسجد "السيدة رقية"، بعد تطويره.
وكلفت النائبة أيضا، الاستشاري المسئول عن المشروع بعمل دراسة فنية لاقتراح مدى حاجه المشروع للأرض وكيفية تنفيذها فى حالة الموافقة عليها.
وناقشت خلال رئاستها لاجتماع معوقات مشروع تطوير مزارات آل البيت، بمناقشة المشكلة التي تعوق استكمال أعمال المشروع بمتنزه الخليفة التراثي، من تعطيل، جراء وجود سور متهالك ملاصق للمتنزه، خاص بمستشفى شهير، والذي يحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء، حيث يسبب خطورة بالغة ويعرض المواطنين والعاملين على تنفيذ الأعمال للخطر، وقد وجهت بضرورة مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن.
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