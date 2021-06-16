حقيقة انتقال راموس إلى إشبيلية

كشف مونشي، المدير الرياضي لنادي إشبيلية، حقيقة ما تردد حول رغبة ناديه في عودة الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعد رحيله عن النادي الأندلسي قبل 16 عامًا.





ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع الملكي بنهاية الشهر الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.





وقال مونشي لصحيفة ماركا" الإسبانية :"مازال راموس لاعب لريال مدريد، وأعتقد أنه يجري مفاوضات الان من أجل الاستمرار داخل صفوف النادي،ولا يمكنني إلا أن أقول أكثر من ذلك".





وعن اهتمام ناديه بالتعاقد مع ماركو فيراري لاعب ساسولو، وصامويل كاستييخو لاعب ميلان، قال: "ماركو لاعب جيد يلعب في فريق ممتاز، كل يوم يتم ربط الفريق بأكثر من 40 لاعبا مختلفا، لكن لا يوجد شيء حتى الآن".





وأضاف: "كذلك كاستييخو، فلا نهتم بالتعاقد معه، نملك عدة لاعبين في مركزه مثل سوسو، روني لوبيز وأليخاندرو جوميز".





وعن اهتمام ميلان بضم أليخاندرو جوميز، قال: "لقد قرأت حول هذا الأمر، لكن جوميز سعيد معنا، ونحن سعداء به، أعتقد أن رحلته في إشبيلية قد بدأت للتو".



