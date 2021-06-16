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طلائع الجيش يتحدث عن استمرار عمرو جمال ورحيل أحمد سمير وموقف حسين السيد

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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تحدث أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، عن فوز فريقه على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.

وقال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "من بداية الدور الثاني والأمور تسير بشكل كويس مع الجهاز الفني واللاعبين، مش بنسبق الأحداث بشأن طموحنا، لكن كل ما تكسب كل ما الطموحات تزيد".

وتابع "نأمل أن يستمر عمرو جمال معنا ولكن طموحاته اختلفت وزادت بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب الموسم الحالي".

مضيفًا "اعتقد انه بنهاية الموسم سيتلقى عمرو جمال عروض كتير، نتمنى يكمل ولكن الأقرب انه يرحل بعد نهاية الموسم".

وواصل المهدي تصريحاته "علاقتنا بنادي الإسماعيلي كبيرة، وكان يهمنا انه يتعافى ويكون في مركز كويس، الحديث عن استمرار حسين السيد مع الدراويش أمر سابق لأوانه، سنعرض الموضوع على مجلس الإدارة ونشوف لو في رغبة".

واختتم "أما بالنسبة لأحمد سمير،فإن مجلس الإدارة هو من سيحدد مستقبله لو في عروض، هو من حق النادي، هم الي ليهم الأحقية يقروا موقف اللاعب والطريقة الي تتماشى مع ادارة النادي".

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