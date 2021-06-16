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موعد مباراة فنلندا ضد روسيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء منتخب فنلندا نظيره منتخب روسيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب فنلندا فد افتتح بطولة كأس الأمم الأوروبية بالفوز على نظيره الدنمارك.

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