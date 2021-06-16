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مدرب سموحة: شريف إكرامي أفضل لاعب في المباراة وأغلقنا مفاتيح لعب بيراميدز بنجاح

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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تحدث احمد صالح المدرب العام لفريق سموحة السكندري، عن فوز ناديه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الجهاز الفني شغال بشكل كويس وبنوصل للاعبين اننا عاوزين نكسب الـ 3 نقط في كل مباراة ومنتعادلش حتى".

وتابع: "احمد سامي بيذاكر المنافسين بشكل مميز لمعرفة نقاط والقوة والضعف، في مباراة بيراميدز خط الدفاع بالنسبة لسموحة بالكامل كان غايب عن المباراة لأسباب مختلفة لكن اللعيبة كلها بتلعب بنفس الروح والقوة، الي غايب زي الأساسي".

وواصل صالح: "اشتغلنا على مفاتيح لعب بيراميدز، بندافع بالجبهة بالكامل، مش بدافع بلاعب واحد او اتنين، وقت الدفاع كله بيدافع، واللعيبة بتشيل بعض، اغلقنا المساحات على مفاتيح لعب بيراميدز بنجاح".

وأختتم مدرب سموحة تصريحاته: "احنا اكتر فريق بعد الأهلي والزمالك بنوصل ونصنع فرص أهداف، بنوصل بشكل فني كويس، بنضيع أهداف كتير، لكن قدرنا نترجم أكبر عدد، في رأيي شريف إكرامي هو افضل لاعب في مباراة اليوم".

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