موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه اليوم الأربعاء منتخب إيطاليا نظيره منتخب سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو الدولي بمدينة روما.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وافتتح منتخب إيطاليا بطولة كأس الأمم الأوروبية بالفوز على حساب نظيره منتخب تركيا.



