ديباي يقترب من برشلونة وهذا موعد الإعلان الرسمي

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الثلاثاء عن تطور جديد بشأن صفقة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي في برشلونة وموعد انتقاله إلى كامب نو.





ممفيس ديباي يقترب من برشلونة الإسباني

وكان المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، قد أعلن رحيله عن فريقه السابق عقب انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري، مع ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى أن وجهته المقبلة ستكون برشلونة الإسباني.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة الإسباني والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي تبادلا العقود لمراجعتها، أمس الاثنين، من أجل تحليلها بالتفصيل، قبل منح الموافقة النهائية.





وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تم حسمه بين مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة لابورتا وديباي صاحب الـ27 عامًا ولكن يتبقى سوى تفاصيل بسيطة على الإعلان الرسمي.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه من المفترض أن يعلن برشلونة رسميًا عن ضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي هذا الأسبوع، على أن ينضم بشكل فعلي إلى البارسا عقب انتهاء مشوار هولندا في يورو 2020.





وكان مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا قد حسموا صفقات سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وإيمرسون رويال، قبل بداية الموسم الجديد.



