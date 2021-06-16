الزمالك يدرس صرف النظر عن نجمه المعار

يقوم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بدراسة فكرة التراجع عن عودة نجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري الإيفواري رزاق سيسيه وذلك بسبب طول فترة علاج وتأهيل النجم الإيفواري الذي تعرض لإصابة في الركبة.





وهناك اتجاها من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء بالاكتفاء بعودة مصطفى فتحي وصرف النظر عن رزاق سيسيه.





ويرى باتريس كارتيرون أن فترة علاج رزاق سيسيه تستغرق 3 أشهر بالإضافة إلى شهر على الأقل من أجل التأهيل من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية وهو ما يصعب من فرص تجهيز النجم الإيفواري في الموسم الجديد.





ويخطط مسئولو الزمالك لترك سيسيه للاستمرار ضمن صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.



