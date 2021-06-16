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ليفربول يدرس التعاقد مع كومان

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي ليفربول يدرس التعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، في ظل ما تردد حول رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي البافاري، خلال الفترة المقبلة.

واشترط كومان الحصول على 12 مليون يورو في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع بايرن ميونخ، وهو ما تسبب في تجميد المفاوضات.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ليفربول مهتم بالفعل بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف، لكنهم ليسوا على استعداد لتلبية مطالب بايرن ميونيخ بدفع 50 مليون يورو.

وتابعت الشبكة، أن ليفربول قد ينتظر حتى الصيف المقبل، مع تبقي موسم واحد على انتهاء عقد كومان، ودفع 30 مليون يورو فقط لضم اللاعب.

وأشارت الشبكة، أن الفترة المقبلة ستشهد صراعًا بين ليفربول ومانشستر يونايتد لضم كومان، حيث يعد الشياطين الحمر من أكثر الأندية رغبة في ضم اللاعب على مدار الفترة الماضية.

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