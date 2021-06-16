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شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني الأولمبي، أن شوقي غريب قرر استبعاد أفشة واستقر بشكل رسمي على الثمانية الكبار هم " محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبوجبل حارس الزمالك ومحمود الونش لاعب الزمالك وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي وطارق حامد الزمالك وأيمن أشرف لاعب الأهلي ومحمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استبعاد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من الـ8 الكبار المرشح منهم ثلاثة للانضمام للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.

وأشار المصدر، إلى أن اختيار الثلاثة لاعبين الكبار تنحصر بين الثمانية الكبار وسيتحدد من يختاره الجهاز الفني حسب أولويات الجهاز الفني وحسب موافقة الأندية وخاصة نادي ليفربول الذي لم يرد حتى الآن على إمكانية مشاركة صلاح من عدمها في الأوليمبياد.

جدير بالذكر أن شوقي غريب سيرسل القائمة النهائية المشاركة في الأوليمبياد يوم 30 من الشهر الجاري وتضمن القائمة 22 لاعبًا منهم 4 لاعبين احتياطي.

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