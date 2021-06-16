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هازارد يثير استياء ريال مدريد

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك استياء كبير داخل ريال مدريد الإسباني بسبب نجمه البلجيكي إيدين هازارد.

ونوهت صحيفة ماركا الإسبانية أن هازارد متواجد حاليًا يرفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، حيث شارك في 18 دقيقة فقط خلال المباراة الأولى لبلجيكا أمام روسيا التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك حيرة بين مسئولي ريال مدريد بسبب وضعية هازارد الذي يبدو بعيدًا عن مستواه خصوصًا بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها منذ انتقاله إلى الملكي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن هازارد شارك بقميص ريال مدريد خلال موسمين في 43 مباراة فقط بواقع 2500 دقيقة لعب في مختلف البطولات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رصيد مشاركات هازارد مع منتخب بلاده تراجع منذ ارتداء قميص ريال مدريد، حيث غاب عن 11 مباراة لمنتخب بلجيكا خلال عامين في الوقت الذي غاب فيه عن 6 مباريات فقط خلال 11 عامًا قبل انضمامه إلى الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد ترغب في رؤية هازارد خلال بطولة اليورو من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله إما ببيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو منحه فرصة جديدة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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