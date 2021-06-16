الزمالك يبلغ كارتيرون بحسم مصير أيمن حفني

كلف مسئولو نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بتحديد مصير أيمن حفني صانع ألعاب الفريق.





وطلب مسئولو القلعة البيضاء من كارتيرون حسم مصير اللاعب في الفترة الحالية سواء بتجديد عقده لفترة قصيرة أو رحيله عن الفريق.





ومن المقرر أن ينتهي عقد أيمن حفني مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.





وسبق وانضم اللاعب للزمالك في ميركاتو يناير الماضي، من أجل ختام مشواره في القلعة البيضاء، ولكنه لم يشارك في المباريات مع الفريق حتى الأن.



