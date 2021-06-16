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برشلونة يتطلع لضم نجم مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.. طالع التفاصيل

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين برشلونة ومانشستر سيتي، هذا الصيف.

وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن الصفقة التبادلية ستشمل نقل الثنائي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو إلى برشلونة، مقابل انضمام الثنائي سيرجيو روبرتو وعثمان ديمبلي إلى مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة "تمت مناقشة هذا المقترح خلال مقابلة جمعت خوان لابورتا رئيس برشلونة، ومعه ماتيو أليماني المدير الرياضي، مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، خلال بطولة كأس الأساطير للجولف بمايوركا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترحيب الناديين بعقد تلك الصفقة ليس رياضيًا فقط، وإنما اقتصاديًا أيضًا، من أجل موازنة الحسابات، وهو الأمر الذي من شأنه تجنب المزيد من الخسائر في سنة مالية سلبية بسبب فيروس كورونا.

ورغم أهمية تلك الأسماء في الناديين، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن لدى سيلفا وكانسيلو الرغبة في الانتقال إلى كامب نو، رغم امتداد عقديهما لصيف 2025، وهو نفس الأمر بالنسبة لسيرجيي روبرتو، الذي يعد لاعبا مميزا بالنسبة لبيب جوارديولا، وأبدى إعجابه به في الكثير من المناسبات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عثمان ديمبلي في كامب نو، في ختام الموسم المقبل، وسيكون مكسبا كبيرا لبرشلونة التخلص منه في صفقة تبادلية هذا الصيف.

ويملك البرتغالي خورخي مينديز، وكيل الثنائي برناردو سيلفا وجواو كانسيلو، علاقة رائعة مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وبالتالي لا توجد أي أزمة بالنسبة لهذا الثنائي.

بينما سيكون على برشلونة ضرورة إقناع لاعبيه بقبول تلك العملية، باعتبار أنهما يمكنهما التفاوض على مستقبلهما بحرية، بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.

يذكر أن برشلونة نجح في الحصول على خدمات ثنائي السيتي، سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا، مجانا، بعد انتهاء عقديهما في ملعب الاتحاد.

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