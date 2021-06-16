تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستقبل الزمالك على ستاد القاهرة الدولي نظيره أسوان، في مباراة هامة تقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وتأتي المباراة بعد تعادل مخيب للآمال للزمالك أمام الجونة يجعل لا بديل عن الفوز أمام أسوان في سبيل مواصلة المنافسة بكل قوة على درع الدوري المصري.





وتقام مباراة الزمالك وأسوان يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021، على ملعب القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.





وتذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية.



