مبابي يتحدث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

تحدث الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على مستقبله مع الفريق الباريسي، وموقفه من مغادرة الفريق.





وارتبط إسم مبابي بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، وسط رغبة من الفريق الملكي بضم اللاعب.





وتحدث مبابي عن انتقال، فينالدوم، إلى باريس سان جيرمان وقال في حواره مع شبكة "RTL" الفرنسية: "جورجينيو لاعب جيد جدًا، سعيد بقدومه إلينا، فهي فرصة عظيمة انتهزها النادي للتعاقد معه".





وعن مستقبله، واصل: "في الوقت الحالي، باريس سان جيرمان ليس ضمن أولوياتي على الإطلاق لأفكر به، أولويتي هي منتخب فرنسا في يورو 2020، لأنها بطولة كبيرة، ولذلك أركز بنسبة 100%".





وعن الكرة الذهبية، تابع: "مازال الوقت مبكر للحديث عن تلك الجائزة، لا يمكنني التفكير بجائزة فردية أولًا قبل جماعيًا مع منتخب فرنسا، علي التفكير في كل الفريق وبالطبع إذا تألقنا جميعًا ستظهر بمفردك أيضًا".





وأتم: "في كل مباراة تألقت فيها وصنعت التاريخ بها، كنت ألعب بنية مساعدة الفريق ولهذا كنت أقدم أداءً جيدًا بها".



