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تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الأهلي we السلام.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد41 نقطة، بينما يحتل نظيره نادي بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.

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