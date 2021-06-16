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تشكيل إيطاليا المتوقع ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء منتخب إيطاليا نظيره منتخب سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو الدولي بمدينة روما.

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما .
خط الدفاع: فلورينزي – كيلليني ــ ليوناردو بونوتشي– سبينازولا.
خط الوسط: جورجينو– باريلا– لوكاتيلي ـــ دومينيكو بيراردي.
خط الهجوم: لورنزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي .

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