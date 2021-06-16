تشكيل سويسرا المتوقع ضد ايطاليا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه اليوم الأربعاء منتخب إيطاليا نظيره منتخب سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو الدولي بمدينة روما.





وجاءت تشكيلة سويسرا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: نيكو إلفيدى - شار - مانويل أكانجى.

خط الوسط: مبابو - تشاكا - ريمو فريولر - ريكاردو رودرجيز.

خط الهجوم: إمبولو - شاكيرى - سيفروفيتش.



