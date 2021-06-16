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تعرف على موعد مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعد نادي بيراميدز لاستضافة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد الموافق العشرين من الشهر الجاري، على ملعب 30 يونيو.

واخطر نادي الرجاء البيضاوي إدارة نادي بيراميدز بموعد وصل البعثة إلى القاهرة تمهيدًا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 18 يونيو الجاري.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائي البطولة عقب إقصائه لفريق إنييمبا النيجيري، بنتيجة أربعه أهداف مقابل اثنين في مجموع اللقائين، لتشهد المباراة توقيع ابراهيم عادل مهاجم الفريق، على ثلاثة أهداف ليرتفع بذلك رصيده إلى أربعة أهداف في وصافة ترتيب الهدافين، خلف بين مالانجو لاعب الرجاء البيضاوي المغربي.

فيما تواجد الرجاء في الدور ذاته بعد تخطيه عقبة اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، بنتيجة أربعه أهداف مقابل واحد في مجموع اللقائين، في المباراة التي شهدت تألق بين مالانجو مهاجم الفريق المغربي، بتوقيعه على ثلاثة أهداف ليرتفع بذلك رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة ترتيب هدافي الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين، عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفيدرالية الافريقيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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