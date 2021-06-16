ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال26، والتي انطلقت مساء الاثنين الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري





مازال المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، يتربع على صدراة الهدافين بالتساوي مع أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، حيث استطاع كل لاعب تسجيل 12 هدف.





فيما حل أحمد سمير فرج لاعب طلائع الجيش، ثالثاً برصيد 11هدف رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي.





بينما دخل مصطفي فتحي لاعب سموحة، في صراع الصدارة بعد تسجيله هدف في فوز فريقه اليوم أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليتساوى بذلك مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، بعشره أهداف لكل لاعب.





وتقاسم محمد شريف مهاجم الأهلي، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، وحسام حسن مهاجم سموحة السابق، المركز الخامس ولكل منهم 9 أهداف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

أشرف بنشرقي - الزمالك 12

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 12

أحمد سمير - طلائع الجيش 11

مصطفى فتحي - سموحة 10

عمر كمال - المصري 10

عمرو جمال - طلائع الجيش 10

حسام حسن - سموحة 9

محمد شريف - الأهلي 9

يوسف أوباما - الزمالك 9

شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 8

رامي صبري - إنبي 8

باسم مرسي - الإنتاج الحربي 8



