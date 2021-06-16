Advertisements

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال26، والتي انطلقت مساء الاثنين الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري.

وانطلقت اولى مباريات الجولة بلقاء الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش، والذي انتهى لصالح فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.

وحقق نادي سموحة انتصارا كبيرا على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي شهدت تألق أحمد عبد القادر لاعب خط الوسط بالفريق، بتوقيعه على هدفين ليرتفع بذلك رصيد سموحة إلى 40 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، فيما توقف رصيد نادي بيراميدز عند النقطة 34 في المركز السابع.

وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:
1 الزمالك-55
2 الأهلي-41
3 سموحة -40
4 المصري- 40
5 مصر للمقاصة-36
6 طلائع الجيش-34
7 بيراميدز-34
8 الاتحاد-34
9 إنبي-33
10 سيراميكا كليوباترا-32
11 الجونة-31
12 غزل المحلة-31
13 الإسماعيلي-29
14 المقاولون العرب-28
15 أسوان-24
16 البنك الأهلي-19
17 وادي دجلة-18
18 الإنتاج الحربي-14

أخبار تهمك

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 10 ساعات

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| 37 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتطلع لضم نجم مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 20 ساعة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 9 ساعات

هازارد يثير استياء ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 5 ساعات

هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

منذ ساعة و 28 دقيقة

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

08:00 ص

هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة