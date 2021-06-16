ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال26، والتي انطلقت مساء الاثنين الموافق الخامس عشر من يونيو الجاري.





وانطلقت اولى مباريات الجولة بلقاء الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش، والذي انتهى لصالح فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي السلام.





وحقق نادي سموحة انتصارا كبيرا على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي شهدت تألق أحمد عبد القادر لاعب خط الوسط بالفريق، بتوقيعه على هدفين ليرتفع بذلك رصيد سموحة إلى 40 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، فيما توقف رصيد نادي بيراميدز عند النقطة 34 في المركز السابع.





وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:

1 الزمالك-55

2 الأهلي-41

3 سموحة -40

4 المصري- 40

5 مصر للمقاصة-36

6 طلائع الجيش-34

7 بيراميدز-34

8 الاتحاد-34

9 إنبي-33

10 سيراميكا كليوباترا-32

11 الجونة-31

12 غزل المحلة-31

13 الإسماعيلي-29

14 المقاولون العرب-28

15 أسوان-24

16 البنك الأهلي-19

17 وادي دجلة-18

18 الإنتاج الحربي-14



