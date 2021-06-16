تعرف على موعد مباراة منتخب بلجيكا المقبلة في كأس أمم أوروبا

يسعى منتخب بلجيكا لمواجهة منتخب الدنمارك وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





وفاز منتخب بلجيكا في مباراته في الجولة الأولي على منتخب روسيا بثلاثية نظيفة ليحتل بها المركز الثالث الأول متساويا مع فنلندا صاحبة المركز الثاني والتي سجلت هدف واحد حتى الآن.





وعلى صعيد آخر، خسر منتخب الدنمارك على يد منتخب فنلندا بهدف نظيف ليحتل المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، حيث شهدت توقف المباراة عندما احتاج نجم الدنمارك كريستيان إريكسن إلى تدخل طبي طارئ في أرض الملعب وسقط مغشياً عليه بالقرب من نهاية الشوط الأول وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين قبل حمله على محفة ومغادرة الفريقين أرض الملعب. وتوقفت المباراة لساعة واحدة و45 دقيقة لكن تم استئنافها بعد أن أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن استعاد وعيه وفي حالة مستقرة بالمستشفى.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الدنمارك وبلجيكا يوم الخميس 17 يونيو 2021 على ملعب باركن ستاديون معقل نادي كوبنهاجن في الدنمارك.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



