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تعرف على موعد مباراة الدنمارك المقبلة في كأس أمم أوروبا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الأوروبية المباراة رقم 16 بين الدنمارك وبلجيكا في بطولة يورو 2020 التي تأجلت للعام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وخسر منتخب الدنمارك على يد منتخب فنلندا بهدف نظيف ليحتل المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، حيث شهدت توقف المباراة عندما احتاج نجم الدنمارك كريستيان إريكسن إلى تدخل طبي طارئ في أرض الملعب وسقط مغشياً عليه بالقرب من نهاية الشوط الأول وخضع لإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين قبل حمله على محفة ومغادرة الفريقين أرض الملعب. وتوقفت المباراة لساعة واحدة و45 دقيقة لكن تم استئنافها بعد أن أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن استعاد وعيه وفي حالة مستقرة بالمستشفى.

وعلى صعيد آخر، فاز منتخب بلجيكا في مباراته في الجولة الأولي على منتخب روسيا بثلاثية نظيفة ليحتل بها المركز الثالث الأول متساويا مع فنلندا صاحبة المركز الثاني والتي سجلت هدف واحد حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الدنمارك وبلجيكا يوم الخميس 17 يونيو 2021 على ملعب باركن ستاديون معقل نادي كوبنهاجن في الدنمارك.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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