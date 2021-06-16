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ريهام حجاج فى لقاء كشف الأسرار والمفاجآت مع بوسى شلبى.. الخميس

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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تحل النجمة ريهام حجاج ضيفة على الإعلامية بوسى شلبى فى سهرة خاصة تُعرض بعد غدا الخميس فى العاشرة مساء على قناة النهار فى أول ظهور برامجى لها على الفضائيات بعد غياب 6 سنوات.


تكشف النجمة ريهام حجاج خلال اللقاء عن العديد من الأسرار والكواليس، ورحلة زواجها، ومحاولة إبتزازها، والحروب التى تعرضت لها، وسر رفضها الظهور على الفضائيات، وتؤكد إن الطلاق بين أى إثنان ليس شرطا أن يكون أحدهما سيئ، وأسرار كثيرة تكشف عنها لأول مرة من داخل صندوق أسرارها، والحلقة تم تصويرها نهاية موسم رمضان الماضى. 


كان أخر ظهور للنجمة ريهام حجاج على الشاشة، مسلسل "وكل ما نفترق"، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى وطارق عبد العزيز.

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