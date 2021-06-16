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عاجل.. زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب إسرائيل
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:48 ص
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ضرب زلزال بقوة 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر، عدد من المناطق في إسرائيل والأردن.
ونقلت "روسيا اليوم"، عن هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، بأن الزلزال وقع في جنوب إسرائيل على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات.
في السياق، كشفت وسائل إعلام أردنية أن سكان بعض المناطق في محافظات الكرك والطفيلة ومعان جنوب الأردن، شعروا بالهزة الأرضية.
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