عاجل.. زلزال بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب إسرائيل

ضرب زلزال بقوة 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر، عدد من المناطق في إسرائيل والأردن.





ونقلت "روسيا اليوم"، عن هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، بأن الزلزال وقع في جنوب إسرائيل على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات.



