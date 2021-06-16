عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن السلطات بدأت في بناء سد جديد في مدينة "جيدا أيانا"، في منطقة شرق ويليغا، في ولاية أوروميا، لافتة إلى أن ارتفاع السد حوالي 80 مترًا وطوله 1.3 كم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.3 مليار متر مكعب من المياه.



