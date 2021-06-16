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عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:16 ص
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن السلطات بدأت في بناء سد جديد في مدينة "جيدا أيانا"، في منطقة شرق ويليغا، في ولاية أوروميا، لافتة إلى أن ارتفاع السد حوالي 80 مترًا وطوله 1.3 كم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.3 مليار متر مكعب من المياه.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الري والطاقة سيشلي بيكلي، ورئيس ولاية أوروميا الإقليمية، شيملس عبديسا، أعلنا بدء البناء في المشروع المقرر أن يتكلف حوالي 10 مليارات بر إثيوبي.

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