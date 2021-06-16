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إسرائيل تطلب من مصر تهدئة الوضع في غزة قبل التدهور

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية بأن إسرائيل طلبت من مصر تهدئة الوضع على جبهة قطاع غزة قبل أن يتدهور.

وشنت طائرات إسرائيلية هجومًا على موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية في خبر عاجل.

كانت المساعي المصرية نجحت في وقت سابق، في وقف إطلاق النار في فلسطين بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات.

جاء ذلك بعد فترة اشتد فيها تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

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