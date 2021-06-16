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حورية فرغلي توجه رسالة لجمهورها عبر "تيك توك"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
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وجهت الفنانة حورية فرغلي، رسالة إلى جمهورها وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تيك توك. 

وبحسب مقطع فيديو نشرته حورية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فقد وجهت رسالة شكر إلى جمهورها.
وقالت إنها تشكر جمهورها، لافتة إلى أنها تحاول الرد على سيل الرسائل الذي وجهها الجمهور إليها، للاطمئنان على حالتها الصحية عقب عودتها من رحلة العلاج. 

وأظهرت حورية امتنانها لاهتمام الجمهور ودعواته لها، والسؤال عنها باستمرار طوال الفترة الماضية، حتى بعد الرجوع إلى مصر، حسب تعبيرها. 

كانت حورية فرغلي، قد أعلنت في الـ6 من يونيو/ حزيران الجاري عن أول أعمالها الفنية بعد نجاح جراحة "زرع الأنف" واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية، مؤكدة أنها اتفقت على استكمال تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزماتها الطبية.

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