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هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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خرجت الفنانة التونسية هند صبري للوسط لتعبر عن تعرّضها لانتقاد غريب وللتنمّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها وبدت فيها على طبيعتها، موضحة أنها تعجبت من الهجوم الشديد عليها بسبب ظهور بعض الشعر الأبيض في رأسها.

وأكدت هند على أنها لا تحب المبالغة في التجمّل عبر السوشيال ميديا وتفضّل أن تظهر على طبيعتها، لأنها تمر بظروف صعبة مثل كل الناس، مشددةً على أن الظهور بمظهر مثالي مبالغ فيه يشكّل عبئاً على محبيها، الذين يريدون أن يصبحوا مثلها.

وتحدثت هند صبري في مقابلة عبر (يوتيوب)، مع هويدا أبوهيف عن أكثر ما يزعجها في شكلها، موضحةً أن أسنانها الكبيرة كانت ستتسبّب في عدم حصولها على أول أدوارها في فيلم "صمت القصور"، عندما كانت تبلغ 14 عامًا.
 
وقالت: "إنها خلال خضوعها للكاستنغ، انتقدت خبيرة التجميل شكل أسنانها، مشيرةً إلى أنها كانت أول مرة تُصدم برأي أحد في شكلها، وهي ما زالت صغيرة في السن، وكان من الممكن أن يكون هذا الأمر نقطة سوداء في حياتها، لكنها قررت أن تتجاوزه وتعتبره ميزة". 

وشدّدت صبري على أنها ترفض الخضوع لعمليات تجميل لتغيير شكل أسنانها، لأن ليس فيها أي عيب، وليس مطلوباً منها أن تكون كاملة. 

وأكدت هند على أنها قررت منذ البداية ألا تدخل في سباق عمليات التجميل لأنها لا تملك الصبر أو الطاقة لدخول هذه المنافسة الشديدة، واصفة الأمر بأنه "مضيعة للوقت"، وأصبح "جنوناً" حقيقياً.

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