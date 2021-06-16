"الصحة العالمية": استخدام مليار جرعة لقاح على مستوى العالم حتى الآن

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستنتهي مع الوصول إلى مستويات منخفضة في الإصابة، معقبا:" ما نشهده الآن انخفاضًا، ونتمنى ان تستمر هذه الانخفاضات وفقًا للإحصائيات".





وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن هناك مليار جرعة استخدمت حتى الآن على مستوى العالم، وهناك توسع كبير في تصنيع اللقاحات، وهذا من شانه زيادة المعروض من اللقاحات الفترة المقبلة.



