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2.468 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 2.468 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا و80.609 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

 

ومن حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تحتل البرازيل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند، إضافة إلى تسجيلها ثانى أكبر حصيلة وفيات بكورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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وفيات كورونا وزاره الصحة فيروس كورونا البرازيل

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