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د.حماد عبدالله يكتب: "الفاقد " فى الوطن كبير !!!

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
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"الفاقد" فى بلادنا كثير – ونستطبع وبفكر بسيط ولكن بهمة – وبشهامة أن نجتاز كل ما نواجهه من ضغوط بأن نقلل من الفاقد فى هذا الوطن !!
الفاقد فى الزمن – هو أهم مانفتقده كل يوم يمر على هذا البلد – دون عمل جاد ودون رؤية شاملة لمستقبل قريب !

نفتقد السياسات التى يجب أن نواجه بها أزماتنا – فى التعليم وفى الدعم وفى الإسكان وفى الصحة – وفى النقل وفى الطرق – ولو كان لدينا وقت فليس بطويل – فنحن نتعارك فى الشوارع لكى نصل إلى موعد أو مكان – نتعارك فى طابور عيش لكى نصل لرغيف الخبز – نتعارك فى المدرسة وفى الجامعة – على توزيع الدروس الخصوصية – والمحاضرات الخاصة – والتى للأسف تنتج خريج فاشل غير مطلوب فى سوق العمل – ليزيد عدد البطالة المقنعة عدداً– حيث العمل فى إحتياج لموظفين بمواصفات مختلفة عما توفره هذه البرامج فى التعليم المصرى !
نحن نتعارك أمام سلالم وهمية – لكى نطالب بزيادة الأجور – وزيادة الرواتب – لمواجهة إرتفاع الاسعار وإرتفاع مستوى المعيشة – ومع ذلك يجب أن نوجه سؤال لأنفسنا ؟ من أين يمكن زيادة موازنة الدولة !؟ 
وهذا السؤال ليس دفاعاً عن الحكومة ولكن تحفيز لها – من أين يمكن زيادة موازنة الدولة – وهل الضرائب فقط – هى المنبع – أم أن هناك فاقد فى مصر يجب تلافيه – فاقد فى وجود مسئول فى موقعه غير قادر على الخروج بمسئوليته على أكمل وجه – نحن الشعب ندفع ثمن (الفاقد) حينما نطالب مسئول بأن يتنحى ليأتى غيره ربما يكون لديه ما يفيد هذا البلد نحن لا نتحدث عن وهم- هناك مسئولين تقدموا إلى مواقع المسئولية إستطاعوا أن يضيفوا للجهد الوطنى –هناك من حاملى الحقائب الوزارية إستطاعوا أن يرفعوا مؤشر النمو – لماذا نتأخر فى التغير ؟ لماذا يجثم على صدر الوطن مما يفقدنا الأمل فيهم ومنهم !!

لماذا يتحمل الوطن بقاء مسئول شاغل لموقع غير منتج ؟ 

لماذا نتحمل مسئولين ليس لهم قيمة –وليس لهم وزن –وليس منهم أمل ؟

كل هذه أسئلة أوجهها لحكومة الدكتور/مدبولى –التى تتحمل وزر هذا الفاقد فى الوطن !!

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