عشرات القتلى في تفجير استهدف قاعدة عسكرية بكولومبيا

أصيب 36 شخصًا بجروح جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقام مجهولون بتفجير سيارتين مفخختين داخل قاعدة للجيش الكولومبي، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وفقًا لصحيفة "إيل تييمبو" الكولومبية.

وقد أعلن رئيس الجمهورية إيفان دوكي، أنه أوعز لوزير الدفاع دييغو مولانو بالتوجه إلى مكان التفجير لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي مارس الماضي، شهدت كولومبيا، تفجيرا مماثلا بسيارة مفخخة في غرب البلاد، أسفر عن إصابة 43 شخصا.