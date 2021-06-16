تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في فيلم "ريتسا"





فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مى الغيطي، مريم الخشت، نور إيهاب.



والفيلم تدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في فيلم "ريتسا"، و تُجسد خلاله شخصيتين، مختلفتين هما "ريتسا ومانويلا"،كل منهما تنتمي لحقبة زمنية مختلفة، واحدة منهم ولدت فى مصر، والأخرى جاءت من إيطاليا لكي تقيم فى مصر، تجمعهما أشياء معينة لكنهما غير متشابهان.