Advertisements

تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في فيلم "ريتسا"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في فيلم "ريتسا"، و تُجسد خلاله شخصيتين، مختلفتين هما "ريتسا ومانويلا"،كل منهما تنتمي لحقبة زمنية مختلفة، واحدة منهم ولدت فى مصر، والأخرى جاءت من إيطاليا لكي تقيم فى مصر، تجمعهما أشياء معينة لكنهما غير متشابهان. 

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مى الغيطي، مريم الخشت، نور إيهاب.

والفيلم تدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

أخبار تهمك

برشلونة يتطلع لضم نجم مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد يثير استياء ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

منذ ساعة و نصف

عاجل| 37 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

08:00 ص

هند صبري تتعرّض للتنمّر القاسي بسبب شكلها

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة