حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-6-2021

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 16-6-2021، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.



