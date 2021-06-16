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هكذا يظهر باهر النويهي في مسلسل "حلم حي"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان الشاب باهر النويهي حالياً في مسلسل "حلم حي"، و يُجسد خلاله دور صبي دجال مهتم بالتكنولوجيا ويصطاد ضحاياه عن طريق السوشيال ميديا.

مسلسل "حلم حي" بطولة حمدي الوزير، ندى بسيوني، منة عرفة، أحمد والي، مصطفى منصور، محمود متولي، كريم عبد الخالق، لبنى عزت، أميرة الشريف، يوستينا إسحاق، ومن إخراج كامبا، ومن المُقرر عرضه قريباً عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن باهر النويهي شارك في العديد من الأعمال من المسلسلات منها الجزء الأول والثاني من مسلسل "الأب الروحى"، وطاقة نور ، والجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، كما شارك في مسرحية "سينما مصر" مع المخرج خالد جلال.

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