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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-6-2021 في مصر

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-6-2021 في مصر 

البنك المركزي المصري 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

البنك الاهلي المصري 
15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع

بنك مصر 
15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع

بنك القاهرة 
15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

فى البنك التجاري الدولي 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

البنك العربي الافريقي الدولي 
15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع

المصرف المتحد 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

ميد بنك 
15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع

بنك كريدي اجريكول 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

بنك بلوم مصر 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

بنك عودة – مصر 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي 
15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي 
15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع

بنك المصرف العربي الدولي 
15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي 
 15.63 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع

بنك الاسكندرية 
15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع

بنك البركة الإسلامي 
15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع

بنك الشركة العربية المصرفية 
15.6 جنيه للشراء  15.7 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني 
15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

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