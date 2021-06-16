برلماني: حديث وزير المالية عن أزمة الـ36 ألف معلم بادرة أمل.. وننتظر الحل قريبا

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن حديث الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن أزمة الـ36 ألف معلم وأنه سيلتقي وزير التربية والتعليم لبحث الموضوع بادرة طيبة لحل هذه الأزمة التى حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وفى نفس الوقت تأتى فى إطار التطوير الذي تشهده المنظومة التعليمية وتعظيم الاستفادة من الكوادر التعليمية الموجودة.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة ترجع إلى منتصف العام الماضي، عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020، مما ترتب عليه فقدانهم لفرص العمل فى الوقت الذى تسعى الدولة لوضع أُطر لخفض نسبة البطالة، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الكوادر التعليمية، وهؤلاء المعلمين اكتسبوا المزيد من الخبرة خلال فترة عملهم، بالإضافة لتوفير النفقات للوزارة فى حال إجراء مسابقة أخرى، خاصة وأن أزمة عجز المعلمين مازالت قائمة حتى الآن ولم تنتهى بعد.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن المعلم من أهم المحاور ويعتبر ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، وفي ظل جائحة كورونا والشروع فى تطبيق نظام التعليم عن بُعد، يتطلب هذا النظام الجديد وجود عناصر مؤهلة وخبرات لضمان تحقيق الهدف المنشود، وهؤلاء المعلمين خلال فترة العمل ولو كانت بسيطة اكتسبوا المزيد من الخبرة وكيفية التعامل مع الطلاب، مما يجعلهم أكثر ملائمة لغيرهم من أجل الاستمرار فى أماكنهم لحين تقنين أوضاعهم وفقا لما تراه الوزارة، على أن يتم إعلاء مبدأ المصلحة العامة المتمثلة فى المنظومة الجديدة.



