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استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-6-2021 في الأسواق المحلية
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:04 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في الأسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-6-2021 في الأسواق
سعر الكيلو الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الأربعاء 16 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الأربعاء 16 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب اليوم الأربعاء 16 يونيو 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو
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