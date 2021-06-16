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استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-6-2021 في الأسواق المحلية

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في الأسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-6-2021 في الأسواق 

سعر الكيلو الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم الأربعاء 16 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الأربعاء 16 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم الأربعاء 16 يونيو 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو

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