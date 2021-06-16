استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-6-2021 في الأسواق المحلية





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في الأسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-6-2021 في الأسواق





سعر الكيلو الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 120-140 جنيها





أسعار اللحم المفروم اليوم الأربعاء 16 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو





سعر كيلو كباب الحلة اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-145 جنيها





أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها





أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الأربعاء 16 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها





أسعار الكبدة الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-150 جنيها





أسعار الموزة الكندوز اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها للكيلو





سعر كيلو السجق البلدى اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 120-130 جنيها





أسعار الكلاوي والقلب اليوم الأربعاء 16 يونيو 120-130 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 130-150 جنيها





سعر الكبدة الضأن اليوم الأربعاء 16 يونيو 130-150 جنيها





سعر اللحوم الجملي اليوم الأربعاء 16 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو



