الجيش الإسرائيلي يعلن يقصف مواقع لحماس في غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسة غارات في غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، نحو الأراضي الإسرائيلية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدةعبر موقع تويتر، قال فيها: "أغارت مقاتلات حربية على مجمعات عسكرية لحماس، استخدمت معسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خانيونس ولواء غزة".

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.